Windräder in Sachsen-Anhalt müssen immer öfter stillstehen

Magdeburg - In Sachsen-Anhalt ging im vergangenen Jahr eine Rekordmenge an klimaneutral erzeugtem Strom verloren. Der Grund dafür ist die fehlende Leitungskapazität zu den Großverbrauchern in Süddeutschland. Windräder und Solaranlagen mussten gedrosselt oder abgeschaltet werden, die Produktion verringerte sich.