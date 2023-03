Wieviel geht noch? Ein Landrat in Sachsen-Anhalt schlägt Asyl-Alarm

Eisleben - Im Zimmer herrscht Dämmerlicht, die Vorhänge sind zugezogen. Zwei einfache Betten, ein Doppelstockbett, dazwischen Koffer. Seit vier Tagen lebt Familie Abdifatah hier am Stadtrand von Eisleben: sechs Personen, verteilt auf dieses und ein weiteres Zimmer. Die Mutter erhebt sich für den Besuch mühsam vom Bett, sie leidet an Asthma. Das Reden übernimmt Naima, die 24-jährige Tochter, die Englisch spricht. Wie geht’s denn so?