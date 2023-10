Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg/MZ - Teile des Landtags fordern eine Modernisierung des Katastrophenschutzes in Sachsen-Anhalt. Die gewachsene Gefahr durch Cyberattacken, Extremwetter und die globale Sicherheitslage „machen Handeln notwendig“, sagte der SPD-Innenpolitiker Rüdiger Erben am Freitag. Das gelte noch mehr, da das Katastrophenschutzgesetz in Sachsen-Anhalt seit 29 Jahren fast unverändert geblieben sei.