Das Ahr-Hochwasser riss ahnungslose Menschen in den Tod. An diesem Donnerstag erproben die Behörden die Warnsysteme - nicht alles hat geklappt.

Magdeburg/MZ - Der bundesweite Testlauf zum Erproben aller Warnsystem hat begonnen. Am Donnerstag um elf Uhr heulten in Sachsen-Anhalt vielerorts die Sirenen. Landesinnenministerin Tamara Zieschang (CDU) überwachte die Übung in der Leitstelle des Landkreises Mansfeld-Südharz in Sangerhausen, wo sie den Probealarm per Mausklick auslöste.