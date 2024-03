Bei der Kommunalwahl in Sachsen-Anhalt tritt das Bündnis Sahra Wagenknecht gar nicht an - oder doch? Eine Aufsichtsbehörde sah sich zum Eingreifen genötigt.

Magdeburg - Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) ist die große Unbekannte in diesem Wahljahr: Bei den Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg will die neue Partei erstmals kandidieren, laut Umfragen könnte sie zweistellige Ergebnisse einfahren. Auf Wagenknechts Popularität setzen offenbar auch Kommunalpolitiker in Sachsen-Anhalt. Mit einer Fake-Kandidatur haben sie allerdings den Wahlleiter auf den Plan gerufen.