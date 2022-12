Waffe oder Attrappe? BKA prüft bedrohlich wirkenden Gegenstand des Halle-Attentäters

Magdeburg - Bei den Ermittlungen zum jüngsten Fluchtversuch des Attentäters von Halle hat die Justiz jetzt das Bundeskriminalamt (BKA) in Wiesbaden eingeschaltet. Die Behörde soll herausfinden, mit welchem Gegenstand der Rechtsterrorist Stephan B. in der vergangenen Woche zwei Vollzugsbeamte bedrohen und zur Geisel nehmen konnte. „Der Gegenstand ist nach Wiesbaden gegangen und wird dort untersucht“, sagte ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft in Naumburg der MZ am Donnerstag.