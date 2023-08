Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Sachsen-Anhalts Staatskanzlei strebt im Streit um die Verteilung der Strukturwandel-Gelder im Kohlerevier eine zügige Lösung an. In den kommenden Tagen werde es Gespräche zwischen der Landesregierung und dem Saalekreis geben, sagte Staatsminister Rainer Robra (CDU) am Donnerstag im Landtag. „Unterschreiben Sie“, appellierte er an Landrat Hartmut Handschak.