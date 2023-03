Sachsen-Anhalt will knapp 200 ukrainische Lehrer im Landesdienst halten: Doch die Arbeitsverträge laufen im Sommer aus, die Hürden zur Weiterbeschäftigung sind hoch. Der härteste Faktor: ausreichende Deutschkenntnisse für den regulären Unterricht.

Verliert Sachsen-Anhalt im Sommer knapp 200 ukrainische Lehrkräfte an den Schulen?

Magdeburg/MZ/dpa - Sie flohen vor dem russischen Angriffskrieg, arbeiten heute als Lehrer in Sachsen-Anhalt: Fast 200 ukrainische Pädagogen sind aktuell in Schulen im Land beschäftigt, sie unterrichten ebenfalls geflüchtete Kinder in „Ankunftsklassen“. Allerdings: Spätestens im Sommer soll mit der Ausnahmelösung Schluss sein.