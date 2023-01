Parlament lobt Wettbewerb aus Verfolgte Abgeordnete im Nationalsozialismus: Sachsen-Anhalts Landtag plant Denkmal

Sachsen-Anhalt will an Abgeordnete erinnern, die in der Zeit des Nationalsozialismus verfolgt und ermordet wurden. Für ein neues Denkmal startet das Parlament nun einen künstlerischen Ideenwettbewerb.