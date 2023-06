Sachsen-Anhalts Inlandsgeheimdienst nimmt völkische Siedler stärker in Visier: Nun stuft der Verfassungsschutz „Weda Elysia“ aus Blankenburg im Harz als „gesichert rechtsextreme Bewegung“ ein.

Magdeburg/MZ - Sie wollen Rückzugsräume fernab der Großstädte schaffen, auf dem Land ihre radikale Lebensweise entfalten: Völkische Siedler geraten zunehmend ins Visier des Verfassungsschutzes in Sachsen-Anhalt. Das sagte Behördenchef Jochen Hollmann am Dienstag in Magdeburg bei der Vorstellung des Jahresberichts für 2022. Mit „Weda Elysia“ stufte der Inlandsgeheimdienst einen Verein völkischer Siedler aus Blankenburg (Harz) als „gesichert rechtsextreme Bestrebung“ ein.