Verdacht auf Rechtsextremismus: Grüne fordern Reform für „abgeschottete“ Elite-Polizeieinheiten

Die Fälle schocken Sachsen-Anhalt: Zwei frühere Personenschützer von Ministerpräsident Haseloff und zwei SEK-Polizisten stehen unter Rechtsextremismusverdacht. Die Grünen fordern jetzt Reformen, um Verdachtsfälle in diesen Eliteeinheiten schneller zu erkennen.

Spezialeinheiten der Polizei: Bündnis 90/Die Grünen fordern Reformen in Sachsen-Anhalt, um Extremismusfälle schneller zu erkennen.

Magdeburg/MZ - Nach dem Auffliegen vier neuer Rechtsextremismusverdachtsfälle in Sachsen-Anhalts Polizei fordern die Grünen eine Reform für Eliteeinheiten wie Spezialeinheitskommandos (SEK) und Personenschützer. Diese Einheiten arbeiteten häufig „stark abgeschottet“, betonte der oppositionelle Innenpolitiker Sebastian Striegel am Sonntag. Es gebe daher strukturelle Gründe, die „das Auftreten und Nichterkennen verfassungsfeindlicher Betätigung“ in diesen Einheiten begünstigen. „Wir werden darauf drängen, dass über die bekannt gewordenen Fälle hinausgeschaut wird.“