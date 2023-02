Magdeburg/MZ - Wer in diesem Jahr Urlaub machen will, muss mit deutlich höheren Preise als in Vorjahren rechnen: Sowohl Flugreisen als auch Unterkünfte dürften spürbar teurer werden als noch 2022 – davon gehen Branchenkenner und Tourismusexperten in Sachsen-Anhalt aus. Trotzdem hoffen zahlreiche Herbergsbetriebe im Land auf einen regelrechten Tourismus-Boom. Nach drei schwierigen Corona-Jahren setzen sie auf eine wachsende Reiselust der Kunden. Zudem könnten hohe Flugpreise den Inlandstourismus ankurbeln. „Wir gehen sehr optimistisch in dieses Jahr“, sagte Lars-Jörn Zimmer, Vorsitzender des Tourismusverbands Sachsen-Anhalt, der MZ.