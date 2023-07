Rechtsextremer Verdachtsfall Umfragehoch und Wahlerfolge – die AfD tritt auf Parteitag in Magdeburg in neuer „Harmonie“ auf

Die AfD will sich in Magdeburg in neuer Einigkeit präsentieren – mit stärkerem Zusammenhalt und hohen Umfragewerten. Wie lange hält die gute Stimmung in der radikalen Partei?