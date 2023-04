Russland zieht Hunderttausende Soldaten für den Krieg gegen die Ukraine ein - gleichzeitig beantragen immer mehr russische Staatsbürger Asyl in Deutschland. Wollen sie dem Kriegsdienst unter Putin entgehen?

Einzug von Soldaten: Mehr Russen beantragen Asyl in Deutschland und Sachsen-Anhalt

Magdeburg/MZ - Der russische Angriffskrieg hat Millionen von Ukrainern in die Flucht gezwungen – mittlerweile verlassen aber auch immer mehr Russen ihre Heimat. Von Januar bis März beantragten 2.381 russische Staatsbürger Asyl in Deutschland, es waren bereits fast so viele wie im gesamten zurückliegenden Jahr. Damals beantragten 2.851 Russen Asyl, das zeigen Daten des Bundesamts für Migration (Bamf).