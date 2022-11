Trotz Rotstift-Debatten: Sachsen-Anhalts SPD will mehr Geld für Grundschullehrer

Bis März will Sachsen-Anhalts Landtag den Haushalt für 2023 beschließen. Die SPD will unbedingt eine bessere Bezahlung für Grundschullehrer durchsetzen - dabei ist das Geld jetzt schon in vielen Bereichen knapp.

Magdeburg/MZ - Sachsen-Anhalts SPD-Fraktionschefin Katja Pähle will in den anstehenden Haushaltsverhandlungen für 2023 eine bessere Bezahlung von Grundschullehrerin durchsetzen. „Wir werden das aufrufen“, bekräftigte die Sozialdemokratin am Donnerstag. Bis März will die Koalition aus CDU, SPD und FDP den Haushaltsentwurf der Landesregierung diskutieren, gegebenenfalls korrigieren und verabschieden.