In der Corona-Pandemie konnten sich Patienten einfach per Telefon krankschreiben lassen, das galt als Schutzfaktor gegen die Virusverbreitung. Medizinexperten wollen die ausgelaufene Regelung nun dauerhaft zurück - auch Sachsen-Anhalts SPD-Fraktionschefin Katja Pähle will Möglichkeiten prüfen lassen.

Magdeburg/MZ - Sachsen-Anhalts SPD-Fraktionschefin Katja Pähle hat sich für die dauerhafte Möglichkeit zur telefonischen Krankschreibung in Deutschland ausgesprochen. „Ich hoffe, dass wir diese Debatte nochmal auf anderer Ebene neu führen“, sagt die Hallenserin am Donnerstag in Magdeburg. Die Krankschreibung per Telefon – also ohne zwingenden Vor-Ort-Besuch in der Arztpraxis – war als Sonderregel in der Corona-Pandemie eingeführt worden und jüngst ausgelaufen.