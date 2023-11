Bundespräsident hebt bei Ehrung in Berlin den Kampf des Wittenbergers gegen Rechtsextremismus hervor und erinnert an den „dunkelsten Tag“ in Haseloffs Amtszeit.

Berlin/MZ. - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat am Freitag in Berlin dem sachsen-anhaltischen Ministerpräsidenten Reiner Haseloff (CDU) das Große Verdienstkreuz mit Stern und Schulterband des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland verliehen. Haseloff habe sich „in herausragender Weise verdient gemacht um unser Land“, würdigte Steinmeier den Wittenberger.

„Unerschütterliche Haltung“

Steinmeier lobte Haseloff außerdem für seine Authentizität und seinen Pragmatismus, den der 69-Jährige in seiner nunmehr zwölfjährigen Zeit als Regierungschef in verschiedenen „nicht immer einfachen“ Koalitionen bewiesen habe. „Und mit Ihrer unerschütterlichen Haltung in der Auseinandersetzung mit denen, die Hass und Hetze verbreiten, sind Sie in diesen Tagen ein Vorbild für viele“, so Steinmeier weiter. Den Kampf gegen den Rechtsextremismus führe Haseloff „aus christlicher und demokratischer Überzeugung“. Steinmeier erinnerte in diesem Zusammenhang daran, dass der Regierungschef den rechtsextremen Terroranschlag auf die Synagoge in Halle als den dunkelsten Tag seiner Amtszeit bezeichnet hatte.

Wer noch ausgezeichnet wurde

Haseloff ist derzeit der dienstälteste Ministerpräsident in Deutschland. Neben Haseloff zeichnete Steinmeier am Freitag sechs weitere aktuelle oder ehemalige Ministerpräsidenten aus: Winfried Kretschmann (Grüne, Baden-Württemberg), Malu Dreyer (SPD, Rheinland-Pfalz), Stephan Weil (SPD, Niedersachsen), Horst Seehofer (CSU, Ex-Ministerpräsident von Bayern und ehemaliger Bundesminister), Dietmar Woidke (SPD, Brandenburg) und Bodo Ramelow (Die Linke, Thüringen). Das Große Verdienstkreuz mit Stern und Schulterband ist eine der höchsten Auszeichnungen der Bundesrepublik.