Länger als ein Jahr ermittelte die Staatsanwaltschaft Halle, jetzt klagt sie den Thüringer AfD-Vorsitzenden Björn Höcke an: Er soll die verbotene SA-Losung „Alles für Deutschland“ bei einer Wahlkampfrede in Merseburg verwendet haben.

Staatsanwaltschaft Halle klagt AfD-Politiker Höcke wegen SA-Losung an

Halle/MZ - Der Thüringer AfD-Vorsitzende Björn Höcke ist von der Staatsanwaltschaft Halle wegen Verwendung einer nationalsozialistischen Losung angeklagt worden. Das teilte die Strafverfolgungsbehörde am Montag mit. Es geht um den Spruch „Alles für Deutschland“, der im nationalsozialistischen Deutschland von der „Sturmabteilung“ (SA) genutzt wurde. Höcke soll die Formel bei einer Wahlkampfrede in Merseburg im Jahr 2021 verwendet haben. Höcke bestreitet über seine Anwälte, dass er sich strafbar gemacht habe, so die Staatsanwaltschaft Halle.