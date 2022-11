Spezialeinheit-Polizisten aus Sachsen-Anhalt wegen Körperverletzung im Amt angeklagt

Bei der Festnahme einer Diebesbande in Weißenfels sollen drei Polizisten aus Sachsen-Anhalt unverhältnismäßig brutal vorgegangen sein. Die Staatsanwaltschaft klagte die Beamten an - Montag könnte bereits ein Urteil fallen.

Weißenfels/MZ - Schwarz-weiß sind die Bilder der Überwachungskamera, die in dieser Samstagnacht eine Gasse in der Weißenfelser Innenstadt filmt. Ein Auto bremst mitten auf der Straße, Polizisten mit gezogenen Schusswaffen eilen herbei, reißen die Autotüren auf. Mit seiner Dienstpistole legt ein Polizist auf den Fahrer an – dieser hebt die Arme, es vergeht ein Augenblick, zögernd bewegt er sich aus dem Auto. Sofort überwältigen die hochtrainierten Beamten den Mann, sie drehen ihn mit dem Gesicht zum Asphalt, Tritte folgen. Er ist festgenommen – genau wie seine vier Komplizen.