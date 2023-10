Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Es sind gigantische Summen, die Deutschland in neue Rüstungstechnik investieren will. Vier Milliarden Euro fließen in die Raketenabwehr Arrow 3, der Fliegerhorst Holzdorf bekommt die erste von drei geplanten Anlagen. Was ließe sich mit diesem Geld alles anfangen: Schulen, Kindergärten, die Umstellung auf klimaneutrale Energie…