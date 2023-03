Sachsen-Anhalt will ukrainische Lehrkräfte nicht bloß bis zum Sommer halten, sondern darüber hinaus: Befristete Arbeitsverträge sollen um bis zu 24 Monate verlängert werden. Zudem sollen Ukrainer für eine unbefristete Arbeit an der Tafel fit gemacht werden.

Sachsen-Anhalt will Arbeitsverträge von ukrainischen Lehrern verlängern

Lehrermangel an Schulen

Magdeburg/MZ - Bildungsministerin Eva Feußner (CDU) will die rund 200 ukrainischen Lehrer an Sachsen-Anhalts Schulen mit verlängerten Arbeitsverträgen im Dienst halten. Das erklärte ihr Ministerium am Montag auf MZ-Anfrage. Demnach soll das Landesschulamt die eigentlich nur bis Sommer laufenden Arbeitsverträge der Ukrainer um bis zu zwei Jahre verlängern – zuvor sollen die Schulleitungen die Arbeit der ukrainischen Lehrer einschätzen, erklärte Ministeriumssprecher Elmer Emig auf MZ-Anfrage.