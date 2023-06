Seit der Corona-Pandemie wächst die Reichsbürgerszene in Sachsen-Anhalt kräftig: Für 2022 hat der Verfassungsschutz erneut einen Anstieg des bekannten Personenpotenzials registriert. Der Inlandsgeheimdienst hat mittlerweile 650 Personen im Blick.

Magdeburg/MZ - Die extremistische Reichsbürger- und Selbstverwalterszene in Sachsen-Anhalt ist laut Sachsen-Anhalts Verfassungsschutz im Jahr 2022 erneut deutlich gewachsen. Die Zahl der Szeneangehörigen sei binnen eines Jahres von 600 auf 650 gestiegen, erklärte Verfassungsschutz-Chef Jochen Hollmann am Montag in einer öffentlichen Sitzung des parlamentarischen Kontrollgremiums im Landtag.