Das Hochwasser zerstörte Häuser und Dämme in Sachsen-Anhalt: Zehn Jahre nach der Flutkatastrophe an Elbe und Saale fordert Umweltminister Willingmann eine solidarische Pflichtversicherung gegen künftige Schäden. Der bisherige Schutz im Land reiche nicht.

Magdeburg/MZ - Sachsen-Anhalts Umweltminister Armin Willingmann (SPD) hat zehn Jahren nach der Flutkatastrophe an Elbe und Saale eine Pflichtversicherung für Hausbesitzer gegen Elementarschäden gefordert. Aktuell sei in Sachsen-Anhalt etwa die Hälfte aller Gebäude gegen Schäden versichert, die beispielsweise durch Fluten und Hochwasser entstünden, sagte Willingmann am Dienstag in Magdeburg. „Das ist zu wenig.“