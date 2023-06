Sachsen-Anhalts Polizei soll wachsen – so wirbt die Fachhochschule in Aschersleben um Bewerber

Aschersleben/MZ - Der Ernstfall, er ist jetzt. Vier vermummte Polizisten haben die schwarzen Einsatzhelme aufgesetzt, in den Händen halten sie ihre MP 5, die Maschinenpistolen. Denn binnen Sekunden kann diese Situation für sie lebensgefährlich werden. Im Blick haben die Beamten ein silbernes Auto, zehn Meter Luftlinie. Am Lenkrad des Kombis sitzt ein Mann in grünem Flecktarnanzug, über dem Gesicht eine Sturmmaske, in der Hand eine Schusswaffe.

Jetzt ist der Attentäter umzingelt von Polizisten, er steigt aus dem Wagen. „Ich ergebe mich“, ruft er durch den Maskenstoff – dann feuert er unvermittelt einen Schuss auf einen der Polizisten ab. Der Beamte geht zu Boden, seine Kollegen eröffnen das Feuer auf den Attentäter. Dann kämpfen sie um das Leben ihres Kollegen.

„Wir haben die gefährlichsten Einsätz“

Hinter rot-weißem Absperrband beobachten Dutzende Kinder und ihre Eltern den gefährlichen Einsatz. Natürlich ist es nicht wirklich ein Ernstfall für die Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit: An diesem Samstag zeigte die Landespolizei auf dem Gelände ihrer Fachhochschule in Aschersleben (Salzlandkreis), was sie kann, wie sie tickt, wie sie ausgerüstet ist. Auch für Extremlagen wie Attentate und Schusswechsel.

„Wir haben die gefährlichsten Einsätze“, sagt Maximilian Presche im schwarzen Anzug der Bereitschaftspolizei am Rande dieser Übung. „Wir kümmern uns um Demos, Fußballspiele, Durchsuchungen bei Rauschgift-Ermittlungen.“ Seine Kollegen seien jüngst auch ausgerückt, als Linksradikale in Leipzig zum „Tag X“ mobilisierten und schwere Ausschreitungen erwartet wurden. Nur das Spezialeinsatzkommando habe noch härtere Einsätze, sagt Presche.

Bereitschaftspolizisten probten den Ernstfall. (Foto: Matthias Bein/dpa)

Dem Publikum gefällt, was es sieht. Der Achtklässler Til Körner hat sich gerade eine Schutzweste der Bereitschaftspolizei übergezogen, das darf man heute. „Der Polizeiberuf ist abwechslungsreich“, sagt der Gymnasiast aus Salzmünde (Saalekreis). „Es geht um Sport und Fitness, das gefällt mir.“

Nötig ist das Training: Die Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit trägt im Extremfall nicht nur eine, sondern zwei Schutzwesten, die Ausrüstung bringt 20 Kilo auf die Waage. Sie schützt gegen Messerstiche und bestenfalls auch Pistolenschüsse. Das sind die Gefahren, auf die diese Einheit tagtäglich vorbereitet ist. Wie beim G20-Gipfel in Hamburg 2017, als es zu teils brutalen Auseinandersetzungen zwischen linksradikalen Autonomen und Beamten kam.

Schüler können sich Karriere bei der Polizei vorstellen

Abschreckend? Nein, sagt Körner, der Schüler am Burg-Gymnasium Wettin ist. „Seit einem halben Jahr beschäftige ich mich mit dem Gedanken, zur Polizei zu gehen“, schildert er. „Es ist ein sicherer Job“ – aber nicht nur das. In Körner ist auch eine Überzeugung gewachsen: „Ich bin froh, dass es die Polizei gibt, sie erledigt eine wichtige Arbeit.“ Und: „Auch ich will andere Leute beschützen.“

Solche Leute suchen sie hier an der Fachhochschule in Aschersleben. Denn Sachsen-Anhalts Polizei soll bis ins Jahr 2026 kräftig wachsen. Rund 6.400 Beamte hat das Land aktuell auf der Straße, 7.000 sollen es einmal sein. Die Landesregierung aus CDU, SPD und FDP will die Jahre des Personalmangels in der Polizei beenden, es ist ein zentrales Versprechen im Koalitionsvertrag. „So sorgen wir für mehr Sicherheit im Land“, sagt Innenstaatssekretär Klaus Zimmermann (CDU) am Samstag.

Hörschutz für Besucher: Beamte zeigen, wie Polizeischüler an Waffen ausgebildet werden. (Foto: Andreas Stedtler)

Um diese hohen Ziele zu erreichen, müssen pro Jahr Hunderte Nachwuchspolizisten eingestellt werden, Azubis für den mittleren Dienst und Studenten für den gehobenen Dienst. Es gab Jahre, da war die Hochschule in Aschersleben für so große Jahrgänge überhaupt nicht ausgelegt – seit 2017 erlebt die Akademie Anstürme dieser Art mittlerweile im Jahrestakt.

Der politische Kurswechsel zeigt Wirkung: Seit Jahren wächst die Zahl der Polizisten in Sachsen-Anhalt nun wieder. Einerseits.

Andererseits machten Teile des jungen Personals an der Polizei-Hochschule in Aschersleben zuletzt auch Schlagzeilen der verstörenden Art. Im Februar legte Landesinnenministerin Tamara Zieschang (CDU) offen, dass 18 frühere Polizeischüler entlassen werden sollen, weil sie einen skandalösen Whatsapp-Klassenchat betrieben. Zwischen Dienstplänen posteten einzelne Polizeischüler auch Nazi-Bilder, Volksverhetzung und Gewaltpornografie. „Dieser Klassenchat ist eine Schande für die Landespolizei“, sagte Zieschang damals. Jetzt ist der Skandal ein zäher Fall für die Gerichte: Mehrere der beschuldigten Ex-Polizeischüler haben sich mittlerweile erfolgreich gegen ihre Dienstenthebungen gewehrt.

Selbstverteidigungstraining beim Tag der offenen Tür der Polizei. (Foto: Andreas Stedtler)

Dennoch bleibt ein Schatten auf der Schule. Denn der Fall sorgte in Aschersleben für Großalarm: Wieso meldete keiner der jungen Polizisten den Chat an Vorgesetzte? Obwohl es doch seit Jahren Debatten über rechtsradikale Einzelfälle in deutschen Polizeien gibt? Rektor Thorsten Führing lässt nun sämtliche Lehrpläne auf den Prüfstand stellen. „Der größte Fehler, den wir jetzt machen könnten: nichts tun“, sagte er jüngst der MZ.

Doch für die meisten Besucher, die sich am Samstag in der Polizei-Akademie in Aschersleben umsehen, ist der Chat-Skandal weit weg. In der Schießanlage demonstriert Ausbilder Jörg Sparing das Waffenarsenal: die Handfeuerwaffe vom Typ Glock 64 – eine Sonderanfertigung eigens für die Polizei – und die Maschinenpistole MP 5. „Sie dürfen nicht schießen“, mahnt Sparing die Zuschauer.

Wie viel Wasser passt in einen Wasserwerfer?

Aber der Polizei-Azubi Benjamin Reddig darf: „Polizei, Waffe weg!“, ruft er durch die Schießhalle, dann feuert er auf eine Videowand, die alle paar Sekunden bewaffnete Verbrecher zeigt. Peng! Peng!

Gegen die Platzgeräusche müssen Besucher Hörschutz tragen. Reddig feuert Kugel für Kugel, Patronen springen aus der Glock 64, landen auf dem Hallenboden. Man ahnt: Hier geht es vor allem um Konzentration – Übung macht den Meister. „3.000 Schuss fallen hier am Tag“, sagt Ausbilder Sparing.

Was hält die Polizei aus? Louis Menkewitz (rotes T-Shirt) und Ava Vösterling (gelbes Kleid) machen den Test auf der Matte. (Foto: Andreas Stedtler)

Die Übungen haben einen bitterernsten Hintergrund. Als ein rechtsextremer Attentäter 2019 die Synagoge in Halle stürmen wollte und schwer bewaffnet durch die Stadt zog, lieferte er sich letztlich ein Feuergefecht mit Polizisten auf einer Hauptstraße. „Die Distanz lag damals bei 70 Metern“, sagt Sparing. Für genau solche Fälle müssen Polizisten die MP 5 beherrschen – sie feuere auf bis zu 100 Meter relativ präzise.

„Meine Tochter ist Linkshänderin“, ruft eine Mutter durch die Schießhalle. Ob das ein Problem sei? Nein, sagt Sparing. Es gebe eigens hergestellte Linkshänderwaffen, spiegelverkehrt konstruiert.

So geht das den ganzen Samstag lang. Wie viel Wasser passt in den Wasserwerfer? 10.000 Liter. Wie schwer ist die Taucherausrüstung? 40 Kilo. Für welche Suchaktionen werden die Spürhunde der Polizei eingesetzt? Rauschgift, Handys, Sprengstoff, Blut und mehr.

Polizeihund Zar Luis mit Polizeimeisterin Nicole Lange. (Foto: Andreas Stedtler)

Was die Polizei hier auffährt, gefällt vielen Schülern. Die Neuntklässlerin Lisane Krawczyk kann sich vorstellen, später zur Bereitschaftspolizei zu gehen. „Ich will Straftaten verhindern, man tut dort etwas Gutes“, sagt die Karate-Kämpferin aus Aschersleben.

Bei der Fachhochschule werden sie auch das gerne hören. Es gibt noch einige Jahrgänge zu füllen.