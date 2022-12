Sachsen-Anhalts Polizei bekommt Bodycams: So dürfen die Beamten nun filmen

Sachsen-Anhalts Polizisten können künftig im Einsatz mitfilmen: Der Landtag berät am Dienstag über die neue Ausrüstung. Die Bodycams sollen Beamte schützen - die MZ erklärt, wie die Kameras künftig eingesetzt werden dürfen.

Sachsen-Anhalts Polizei testete in vergangenen Jahren bereits Bodycams - ohne Erfolg.

Magdeburg/MZ - - Bald läuft die Kamera im Einsatz mit: Sachsen-Anhalt Polizei soll flächendeckend mit sogenannten Bodycams ausgerüstet werden. Die kleinen Geräte werden künftig an Uniformen angebracht, sodass Beamte quasi nebenbei laufende Einsätze auf Video aufnehmen. Am Dienstag besiegelte die Koalition aus CDU, SPD und FDP diese Neuerung im Landtag - allerdings ist die Reform auch umstritten. Die MZ erklärt, was Sachsen-Anhalter jetzt wissen müssen.