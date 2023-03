Berlin/Halle/MZ - Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) hat mehr Ehrlichkeit in der politischen Diskussion über die Energiewende gefordert: „Wir machen uns in Deutschland dabei derzeit vieles vor“, sagte er am Dienstag in einer Gesprächsrunde mit Wissenschaftlern und Wirtschaftsvertretern auf dem Forschungsgipfel in Berlin, der unter anderem von der Leopoldina organisiert wird.

