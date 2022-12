Energiewende mit Windkraft Sachsen-Anhalts Landtag will Windparks außerhalb von Vorranggebieten erhalten

Hunderte Windräder in Sachsen-Anhalt stehen außerhalb von Vorranggebieten - ein Austausch mit modernen Windrädern ist rechtlich so nicht möglich. Der Landtag will jetzt aber Bestandsschutz für „vor Ort akzeptierte“ Windparks schaffen.