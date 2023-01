Sachsen-Anhalts Landtag setzt Enquete-Kommission für Rundfunk-Reform ein

MDR, RBB und andere Sender der ARD-Familie standen 2022 heftig in der Kritik. Sachsen-Anhalts Landtag will jetzt eine Enquete-Kommission einrichten, um umfassende Reformvorschläge für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu erarbeiten. Dafür arbeiten sogar CDU und Linke zusammen.

Magdeburg/MZ - Sachsen-Anhalts Landtag soll umfassende Reformvorschläge für das öffentlich-rechtliche Rundfunksystem um ARD, ZDF und Co. erarbeiten. Die Koalition aus CDU, SPD und FDP will zusammen mit der oppositionellen Linksfraktion eine neue Enquete-Kommission einsetzen. Das Parlamentsgremium soll bereits ab Februar unter dem Titel arbeiten: „Vertrauen in den öffentlich-rechtlichen Rundfunk durch Transparenz und Reformwillen stärken“.