Geflüchtete Ukrainerinnen in einer Kreativwerkstatt der Diakonie.

Magdeburg - Die Unterbringung von Flüchtlingen ist in Sachsen-Anhalt nach Einschätzung der Landkreise an einem kritischen Punkt angekommen. Der Landkreistag widersprach am Dienstag anderslautenden Aussagen der Integrationsbeauftragten der Landesregierung, Susi Möbbeck (SPD). Im MZ-Interview hatte die Staatssekretärin gesagt, sollte nicht erneut eine große Zahl ukrainischer Flüchtlinge kommen, lasse sich die Aufnahme „beherrschen und gestalten“.