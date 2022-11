Sachsen-Anhalts Künstler müssen ein Jahr auf Geld warten

Magdeburg - Freie Künstler in Sachsen-Anhalt werden in diesem Jahr vom Land keine Corona-Hilfen erhalten. Das hat Landesfinanzminister Michael Richter (CDU) am Donnerstag im Landtag eingeräumt. Eigentlich sind 2,8 Millionen Euro aus der Landeskasse zur Auszahlung im Jahr 2022 vorgesehen.

