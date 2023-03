Magdeburg/MZ - In Sachsen-Anhalts Krankenhäusern werden drei Jahre nach Ausbruch der Corona-Pandemie deutlich weniger Patienten als in Vorkrisenzeiten behandelt. Das bestätigte das Landesgesundheitsministerium auf MZ-Anfrage. Bundesweit sei ein anhaltendes Minus zu beobachten, so das Ministerium von Petra Grimm-Benne (SPD): „Auch in Sachsen-Anhalt ist ein Rückgang von mindestens 15 bis sogar über 20 Prozent festzustellen.“ Teils fehlt den Kliniken nun also jeder fünfte Patient – mit entsprechenden wirtschaftlichen Folgen.

