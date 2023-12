Sachsen-Anhalts Energieminister Willingmann will Lockerung der Schuldenbremse für Innovationen

Magdeburg/MZ - Sachsen-Anhalts Energieminister Armin Willingmann (SPD) hat eine Lockerung der Schuldenbremse gefordert, um den klimafreundlichen Umbau der Wirtschaft in der Bundesrepublik voranzutreiben. Unter den G7, den wichtigsten Industrienationen der Welt, habe Deutschland den niedrigsten Schuldenstand. „Das mag uns freuen, kann aber nicht die Lösung aller Probleme sein“, betonte Willingmann am Mittwoch in Magdeburg.