Nur noch 27 Prozent Rückhalt, weit hinter der AfD - die CDU in Sachsen-Anhalt sucht nach Ursachen. Zum Wahlkampf-Zugpferd soll Reiner Haseloff werden - obwohl der gar nicht antritt.

Magdeburg/MZ - Nach dem massiven Einbruch der CDU in einer aktuellen Umfrage kritisiert die Spitze der Landespartei die unionsgeführte Bundesregierung. „Bei diesen Umfragewerten spielt sehr stark der Trend aus der Bundespolitik hinein“, sagte der CDU-Landeschef und designierte Spitzenkandidat Sven Schulze der MZ. Die Beliebtheit der Bundesregierung sei „unterdurchschnittlich“. Berlin müsse sich jetzt auf Innenpolitik konzentrieren, forderte Schulze, „dann wird sich auch die Stimmung wieder ändern“.