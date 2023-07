Viele Sachsen-Anhalter sind unzufrieden damit, wie die Demokratie funktioniert – obwohl ihre persönliche Lage eigentlich gut ist. Woher kommt das tiefe Misstrauen? Auf Spurensuche in Köthen.

Sachsen-Anhalter reden Klartext: Warum sie der Politik misstrauen - und was ihnen Hoffnung macht

Viele Sachsen-Anhalter sind unzufrieden mit den Funktionieren der Demokratie. Warum ist das so?

Köthen/Magdeburg/MZ - Und, wie geht’s sonst so? Frank Plail hat am Morgen sein Lederwarengeschäft in Köthen aufgeschlossen, jetzt ist er bereit für Kunden. Solche, die eine neue Tasche brauchen. Und solche, die eher zum Quatschen herkommen.