Intel-Ansiedlung in Magdeburg Sachsen-Anhalt wird Teil von europäischer Mikrochip-Allianz

Nicht nur Magdeburg, auch in anderen Teilen Europas wächst die Mikrochip-Industrie. In Brüssel wird am Donnerstag eine europäische Halbleiter gegründet: Der Kontinent will Kräfte bündeln, um unabhängiger von Asien zu werden.