Magdeburg - Die sachsen-anhaltische Landesregierung stockt zum zweiten Mal in Folge ihre Zahlungen an die Gemeinden, Städte und Landkreise deutlich auf. Über das Finanzausgleichsgesetz will das Land im kommenden Jahr 2,1 Milliarden Euro ausschütten. Das sind 250 Millionen Euro mehr als in diesem Jahr.