Die Geburtenrate in Sachsen-Anhalt sackt auf ein historisches Tief. Dennoch leben jetzt mehr Menschen im Land – woran das liegt.

Magdeburg - Anders als in fast jedem Jahr seit Wiedergründung des Landes ist Sachsen-Anhalts Bevölkerung 2022 gewachsen. Laut Statistischem Landesamt stieg die Einwohnerzahl zum Jahresende auf 2.186.643 Menschen. Das ist ein Plus von 0,8 Prozent. Damit ist das Jahr ein Ausreißer in der langjährigen Entwicklung:

Auf dem Gebiet des heutigen Sachsen-Anhalt sinkt die Zahl der Menschen bereits seit den 1970er Jahren kontinuierlich. Ein geringes Wachstum von 0,4 Prozent hatte es lediglich 2015 gegeben.