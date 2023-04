Gegen den Pädagogenmangel schraubt Sachsen-Anhalt die Anforderungen an Seiteneinsteiger herunter. In welchen Fällen ein Hochschulabschluss nicht mehr vorausgesetzt wird und welche Bedenken es gibt.

Die sachsen-anhaltische Bildungsministerin Eva Feußner (CDU) will in Sekundarschule auch Seiteneinsteiger einstellen, die kein Abitur und Hochschulstudium absolviert haben.

Magdeburg/MZ - Jahrelang galt dieser Schritt an Schulen als tabu, jetzt senkt Sachsen-Anhalt die Einstiegsvoraussetzung für neue Lehrer so tief wie nie: An Sekundarschulen sollen künftig auch berufliche Seiteneinsteiger unterrichten dürfen, die über keinerlei Hochschulabschluss und Abitur verfügen. Bisher galt ein akademischer Abschluss als Mindestvoraussetzung für Bewerber. Doch nun verabschiedet sich das Bildungsministerium in Teilen von diesem Grundsatz, um den akuten Lehrermangel zu bekämpfen. „Mit der neuen Personalkategorie wollen wir unsere Personaloffensive weiter vorantreiben, vor allem an den Sekundarschulen, an denen der Bedarf besonders groß ist“, sagte Bildungsministerin Eva Feußner (CDU) der MZ.