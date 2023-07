Eigentlich soll dieses EU-Geld in den Städtebau, energetische Sanierung und Forschungsinstitute fließen – doch wegen Bauverzögerungen bleibt es ungenutzt. Sachsen-Anhalt ist bundesweit kein Einzelfall.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg/MZ/DPA - Sachsen-Anhalts Finanzminister Michael Richter (CDU) rechnet damit, dass dem Land EU-Subventionen in dreistelliger Millionenhöhe entgehen werden. „Es werden Mittel liegenbleiben. Ich gehe von über 100 Millionen Euro aus“, sagte der CDU-Politiker am Montag. „Das ist bei einem Gesamtvolumen von 1,5 Milliarden Euro überschaubar.“ Dennoch lässt Sachsen-Anhalt damit bereitliegende Fördergelder ungenutzt, die eigentlich in Bau- und andere Projekte hätten fließen können.