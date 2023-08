Hohe Migrationszahlen bringen viele Kommunen an ihre Grenzen bringen - doch der lange erwartete Migrationsgipfel in Berlin bringt kaum Entlastung, kritisieren die Landkreise in Sachsen-Anhalt. „Es ist eine Enttäuschung“, sagt Harz-Landrat Balcerowski.

Magdeburg/Berlin/MZ - Sachsen-Anhalts Landkreise haben sich von den Ergebnissen des lange erwarteten Migrationsgipfels von Bund und Ländern ernüchtert gezeigt. „Es ist eine Enttäuschung“, sagte der Harzer Landrat Thomas Balcerowski (CDU) der MZ am Donnerstag. „Wo die Probleme liegen, ist hinlänglich bekannt. Was wir brauchen, ist schnelle Hilfe.“ Bei dem vierstündigen Spitzentreffen in Berlin machte die Bundesregierung aber keine Zusagen für sofortige Finanzhilfen an die Länder.