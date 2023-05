Sechs statt vier gemeinsame Schuljahre - dieses Modell aus Berlin und Brandenburg soll auch in Sachsen-Anhalt gelten. Für Schulen in Problemgebieten haben die Grünen eine besondere Idee.

Die Grünen wollen Sachsen-Anhalts Schulsystem umbauen - hier Drittklässler an der Montessori-Grundschule Aschersleben.

Magdeburg - Die Grünen wollen die Talente von Kindern besser fördern und dafür das Schulsystem in Sachsen-Anhalt umbauen. Im Zentrum steht das gemeinsame Lernen von Schülern mit unterschiedlichen Fähigkeiten. Die Grundschulzeit soll dafür von vier auf sechs Jahre verlängert werden. Diese Forderung hat ein Landesparteitag in Wittenberg am Sonnabend beschlossen.