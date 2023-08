Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Berlin/MZ - Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) hat FDP-Überlegungen, den Abbau von Atomkraftwerken in Deutschland zu stoppen, eine Abfuhr erteilt. Sie wolle nicht jede Idee aus der FDP kommentierte, sagte die Dessauerin am Donnerstag. Aber: „Es ist die eigene Verantwortung der FDP, ob sie einen so rückwärtsgewandten Antrag in den Bundestag einbringen möchte.“