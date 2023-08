Bereits während einer angeblichen Dienstberatung sah sich Landtagspräsident Gunnar Schellenberger ein Konzert von Roland Kaiser an. Fragen dazu lässt der CDU-Politiker unbeantwortet.

Gunnar Schellenberger - hier bei einem Sommerfest in Berlin - steht wegen der vermutlich unerlaubten Nutzung seines Dienstzimmers unter Druck.

Magdeburg - Ein Konzert von Roland Kaiser? Nichts für den Präsidenten. Mit dieser Musik könne er so gar nichts anfangen, beschied Sachsen-Anhalts Landtagschef Gunnar Schellenberger (CDU) seine Fraktionskollegen am Dienstagmorgen – so erinnern sich Teilnehmer der Runde. Den Schilderungen zufolge setzte Schellenberger noch einen drauf: Der Schlagersänger sei ja – auch das noch! – Sozialdemokrat. Den zu einer Klausurtagung im Südharz versammelten CDU-Abgeordneten reichte das als Erklärung. Nachfragen gab es nicht.