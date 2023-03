Magdeburger Richter stellen die Staatszuschüsse für parteinahe Stiftungen in Sachsen-Anhalt in Frage: Zur künftigen Förderung durch das Land brauche es ein neues Gesetz. Geklagt hatte die AfD-Stiftung - ihr werden bisher Gelder verweigert.

Magdeburg/MZ - Das Verwaltungsgericht Magdeburg hält die bisherige Finanzierung parteinaher Stiftungen in Sachsen-Anhalt mit Landesgeld womöglich für illegal. Das erklärte der Vorsitzende Richter Klaus Friedrichs am Donnerstag bei einem Prozess um die AfD-nahe Friedrich-Friesen-Stiftung. In dem Verfahren will die AfD-Stiftung zehntausende Euro Fördergeld vom Land einklagen, die sie für 2021 und 2022 beantragt hat: bisher erfolglos.