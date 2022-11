Judenfeindliche Taten „Rias“-Meldestelle soll Antisemitismus in Sachsen-Anhalt dokumentieren

Ministerpräsident Haseloff attestiert einen „starken Antisemitismus“ in Deutschland - auch in Teilen der Politik. Eine neue Meldestelle soll judenfeindliche Vorfälle in Sachsen-Anhalt dokumentieren, auch unterhalb der Strafbarkeitsschwelle.