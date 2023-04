Extremismus bei Whatsapp Skandal um Nazi-Chat: Gericht schickt Polizisten zurück in den Dienst

Im Februar wurde in Sachsen-Anhalt ein Polizeischüler-Chat mit menschenverachtenden Inhalten bekannt: Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) kündigte 18 Entlassungen an. Nun hat ein Gericht einige der Polizisten zurück in den Dienst geschickt.