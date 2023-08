Sachsen-Anhalts Landesregierung will 2024 so viel Geld ausgeben wie nie zuvor: 14,7 Milliarden Euro. Um das zu stemmen, verhängt Finanzminister Michael Richter (CDU) einen Interimsstopp für Postenbesetzungen im kommenden Jahr.

Magdeburg/MZ - Sachsen-Anhalts Landesregierung plant 2024 mit so hohen Finanzausgaben wie nie zuvor: 14,7 Milliarden sollen kommendes Jahr für die Landesverwaltung fließen, das beschloss das Kabinett am Dienstag in Magdeburg. Landesfinanzminister Michael Richter (CDU), der die Pläne vorstellte, will die Rekordausgaben mit einem Trick stemmen: Von Januar bis Ende Mai 2024 soll ein Teil-Einstellungsstopp im Land gelten.