Um den Posten des Landesdatenschutzbeauftragten in Sachsen-Anhalt endlich zu besetzen, hat die CDU einen neuen Personalvorschlag unterbreitet. Jetzt will der kommissarische Amtsinhaber, Albert Cohaus, diesen Kandidaten auf Eignung testen - nachdem er zuvor selbst bei der Postenbesetzung durchfiel. Abgeordnete unterstellen persönliche Motive.

Oberster Datenschützer will neuen Kandidaten für das Amt selbst auf Eignung prüfen

Magdeburg/MZ - Kommissarisch übt er das Amt des obersten Datenschützers in Sachsen-Anhalt aus – jetzt hat Albert Cohaus angekündigt, den neuen Kandidaten für den vakanten Posten selbst auf fachliche Eignung überprüfen zu wollen. Per Schreiben habe er Landtagspräsident Gunnar Schellenberger (CDU) über seine Absichten zur Prüfung neuer Personalvorschläge informiert, teilte Cohaus am Dienstag mit.