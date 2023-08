Landtagspräsident Gunnar Schellenberger behauptet, er habe am Abend des Roland-Kaiser-Konzerts über das Jubiläum einer wissenschaftlichen Einrichtung beraten. Die aber weiß von gar nichts.

Neuer Widerspruch zu Schellenbergers Aussagen in der Balkonaffäre

Magdeburg - In der Balkonaffäre um Sachsen-Anhalts Landtagspräsidenten Gunnar Schellenberger (CDU) tun sich neue Widersprüche auf. Dabei geht es um die Aussage Schellenbergers, er habe am Abend des 12. August in seinem Landtagsbüro eine dienstliche Besprechung zum Max-Planck-Institut geleitet.