Magdeburg/MZ - Der skandalöse Polizeischüler-Chat, wegen dem 18 Beamte in Sachsen-Anhalt entlassen werden sollen, flog offenbar durch Kinderpornografie-Ermittlungen auf. Das berichtete das Landesinnenministerium nach MZ-Informationen am Freitag in einer Geheimsitzung des Innenausschusses im Landtag. Der Fall stammt aus dem April 2022: Ein Polizist aus Sachsen-Anhalt soll in den Fokus von Kinderporno-Ermittlern geraten sein – über ausgewertete Datenträger des Verdächtigen sei das Landeskriminalamt (LKA) dann auf die skandalöse Whatsapp-Gruppe der früheren Polizeischüler gestoßen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.